В Эстонии за сутки выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом, по положению на утро 20 марта общее число зараженных составило 283 человека. Об этом пишет rus.err.ee.

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В настоящее время в больнице с симптомами коронавируса находятся десять человек, число госпитализированных за сутки увеличилось на два человека, сообщил в пятницу Департамент здоровья.

Интенсивная терапия никому из госпитализированных не требуется. С 31 января в Эстонии было проведено 2504 теста на COVID-19.

По словам главы отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, сравнение числа проведенных анализов с числом подтвержденных случаев заражения показывает, что в Эстонии локальная передача вируса была выявлена на начальной стадии. Свою роль в этом сыграли активное информирование населения, быстрое выявление первых заболевших и контактировавших с ними людей, а также консультирование.

"Мы видим, что число новых случаев заражения остается относительно стабильным уже неделю. В то же время число проводимых ежедневно лабораторных анализов не снижалось", - сказал Кадай, напомнив о необходимости всех людей в Эстонии и дальше внимательно соблюдать все противоэпидемические рекомендации.

"На каждом человеке в Эстонии лежит ответственность неукоснительно соблюдать требования, действующие при риске инфекционных заболеваний. Человек с симптомами болезни должен обязательно оставаться дома и не заражать других", - добавил представитель Департамента здоровья.