В Эстонии за сутки выявлено 1784 новых случая коронавируса, в Литве - 570
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8606 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1784 теста (20,7%), скончались шесть человек с коронавирусом.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1515,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,8%.

В больницах Эстонии находится 691 пациент с коронавирусом.

Обе дозы вакцины от Covid-19 в Эстонии получили 53 729 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 570 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки проведено 7267 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 865 антигенных теста.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 233 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 206 889 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3427 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6925 смертей.

Обеими дозами вакцины от Covid-19 в Литве привит 104 771 человек.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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