В Эстонии за сутки выявлено 269 новых случаев коронавируса, в Литве - 597
Foto: TASS/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2663 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 269 тестов (10,1 процента), скончались девять заразившихся.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 769,9 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 15,4%.

В больницах Эстонии находятся 595 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 597 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки проведено 5886 молекулярных тестов (ПЦР) и 2574 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 444,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,1%.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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