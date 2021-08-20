В Эстонии за сутки выявлено 332 новых случая коронавируса, в Литве - 537
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 4444 теста на коронавирус, позитивный результат дали 332 из них, то есть 7,5%.

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Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированных 78%, а у 22% курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 285,3 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 5,2%.

Стационарное лечение требуется 92 пациентам с Covid-19.

От Covid-19 в Эстонии вакцинированы 704 038 человек, курс вакцинации завершил 608 751 человек.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 537 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека, заразившиеся Covid-19, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Вчера было сделано 15 179 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,5%. Всего в Литве выполнено 4 464 278 тестов на коронавирус.

С начала пандемии в стране было выявлено 292 552 случая Covid-19, 275 178 человек считаются выздоровевшими.

С начала пандемии в Литве умер 4471 человек, заразившийся коронавирусом.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве увеличился до 261,6 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 596 789 человек, в том числе 1 420 667 человек завершили курс вакцинации.

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BBC News Русская служба:

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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