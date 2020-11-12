В Эстонии за сутки выявлено 374 новых случая коронавируса, в Литве - 1553
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За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5277 тестов на коронавирус, положительный результат дали 374 теста, то есть 7,1%.

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Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 166,4 случая на 100 000 населения, то есть 4,5%.

По состоянию на утро 12 ноября в Эстонии госпитализированы 68 пациентов с Covid-19, новых летальных исходов в течение суток не было.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1553 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще девять человек, сообщило Министерство здравоохранения Литвы. По иным причинам скончались 11 зараженных.

В целом с начала распространения вируса в Литве заразились 29 812 человек, продолжают болеть 22 382, выздоровели 7096 человек.

В целом от Covid-19 в Литве скончались 244 человека, по иным причинам - 91 зараженный коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 84 024 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 433 привозных случая.

За минувшие сутки взято 14 455 проб на коронавирус. В целом в Литве сделано 1,147 млн тестов на вирус.

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