В Эстонии за сутки выявлено 540 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6446 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 540 тестов, два человека скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

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Стационарное лечение из-за симптоматического "Covid-19" требуется 123 пациентам. Всего госпитализированы 150 человек с коронавирусом, среди них не вакцинированы 116 человек (77,3%), курс вакцинации завершили 34 пациента (22,7%).

Не менее одной дозы вакцины получили 65,3% взрослого населения Эстонии.