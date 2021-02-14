В Эстонии за сутки выявлено 667 новых случаев Covid-19, в Литве — 375
Foto: LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4910 тестов на коронавирус, из них положительными были 667, что составляет 13,6%. Четыре человека скончались, сообщает департамент здоровья Эстонии.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 622,81 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 12,1%.

По состоянию на утро воскресенья в больницах находятся 476 пациентов с Covid-19.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 375 новых случаев коронавируса, 13 человек скончались от инфекции.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 190 724 человека. Среднее количество новых случаев в день за последние 7 дней — 494. По данным Департамента статистики, количество новых случаев за 14 дней на 100 000 населения в настоящее время составляет 273,6.

Доля положительных диагностических тестов в течение 7 дней составляет 7,2%, а у 8,7% людей уже может быть иммунитет. В настоящее время в самоизоляции находятся 22 093 человека.

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LETA

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