В Эстонии за сутки выявлено 742 новых случаев Covid-19
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6191 результат теста на коронавирус, позитивный результат дали 742 теста, скончался 63-летний мужчина.

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Из 742 человек с коронавирусом не были вакцинированы 525, а у 217 был завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. По состоянию на утро субботы стационарное лечение из-за симптоматического коронавируса требуется 176 пациентам.

Всего госпитализированы 212 человек, из них не вакцинированы 152 человека (71,7%), курс вакцинации завершен у 60 человек (28,3%).

В Эстонии не менее одной дозы вакцины получили 67,1% взрослого населения.

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LETA

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LETA
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