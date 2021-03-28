В Эстонии за сутки выявлено 892 новых случая Covid-19, в Литве — 412

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4400 тестов на коронавирус, выявлено 892 первичных положительных результата или 20,3% общего количества. За минувшие сутки в Литве подтверждено 412 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,9%..

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4400 тестов на коронавирус, выявлено 892 первичных положительных результата или 20,3% общего количества.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составила 1416,65 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов — 19,6% общего количества.

В больничном лечении в Эстонии нуждаются 700 пациентов.

Полностью вакцинацию от Covid-19 в Эстонии прошли 60 813 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 412 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на данные Департамента статистики Литвы.

За минувшие сутки в Литве проведено 6026 молекулярных тестов и 1108 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 000 жителей составил 305,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,9%.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 213 941 случаев Covid-19.