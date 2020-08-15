В Эстонии за сутки выявлено семь новых случаев коронавируса, в Литве — 34
Foto: LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1238 первичных тестов на Covid-19, позитивный результат дали семь тестов. В одном случае речь идет о заражении в результате близкого контакта с ранее инфицированным человеком, а в еще одном случае инфекция была завезена в Эстонию из Украины. Источники остальных случаев заражения выясняются, пишет агентство LETA.

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По состоянию на утро 15 августа госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 8 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

Всего в Эстонии сделано более 134 000 первичных тестов, из них 2184 дали позитивный результат на Covid-19.

В свою очередь в Литве вчера Covid-19 был подтвержден у 34 человек.
Представитель Национального центра общественного здравоохранения Диана Брунявичене сказала LRT, что больше всего новых случаев установлено в Вильнюсском и каунасском округах, пишет литовский портал Delfi.

Из 34 выявленных в Литве случаев Covid-19 четыре завезено из-за границы — из России, Великобритании, Нидерландов и Польши, пишет агентство LETA.

Еще один случай коронавируса выявлен среди работников Литовского национального театра оперы и балета, а всего в театре 19 случаев Covid-19.

В Литве с начала пандемии заразились 2386 человека, выздоровели 1704.

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