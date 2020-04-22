В Эстонии за сутки выявлено семь новых заболевших коронавирусом, один человек умер

За минувшие сутки в Эстонии было выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Один человек умер.

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Всего за последние сутки было взято 1426 проб на Covid-19, из них семь, то есть 0,5% показали положительный результат. Всего к настоящему моменту в Эстонии проведено 43 637 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 1559, то есть 3,6%.

По состоянию на утро 22 апреля из-за коронавируса в стационарном лечении нуждается 114 человек. Из них семь подключены к аппарату ИВЛ. Департамент здоровья отмечает, что по сравнению со вчерашним днем эти цифры уменьшились.

Из больниц выписано 184 человека.

К сожалению, за минувшие сутки скончалась находившаяся на лечении в PERH 82-летняя женщина.

Всего к настоящему моменту от нового коронавируса умерло 44 человека.