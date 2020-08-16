В Эстонии за сутки выявлено шесть новых случаев коронавируса, в Литве — 30

За сутки в Эстонии проанализировано 1046 первичных тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случаев коронавируса. В Литве проведено 2452 тестов, результаты 30 из них оказались положительными.

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По состоянию на утро 16 августа госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии семи пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было. Новых летальных исходов в течение суток не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

Коэффициент заболеваемости в Эстонии составил 8,4 человека на 100 000 населения за последние 14 дней.

В Литве общее число заболевших достигло 2416.

В настоящее время 617 человек по-прежнему болеют, 1705 выздоровели. 81 человек умер, 13 человек скончались по другим причинам. Всего на данный момент проверено 578 700 образцов.