В Эстонии за сутки зафиксировали 51 новый случай коронавируса
Foto: LETA

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировали 51 новый случай коронавируса. Не зафиксировано ни одной новой смерти от Covid-19, общее число смертей осталось на отметке 24.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1471 тест на Covid-19, 3% тестов (51) оказались позитивными, сообщил департамент здоровья.

Всего в Эстонии сделано 27 883 теста на коронавирус, из них позитивных 1258 (5%).

По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 138 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 93 человека.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

коронавирус Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form