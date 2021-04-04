В Эстонии за сутки зарегистрировано 462 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3474 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 462 теста (13,3%),

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На больничном лечении находятся 716 пациентов с коронавирусом, скончались 10 человек.

Всего в Эстонии с начала пандемии умер 941 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1053 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 18,2%.

От Covid-19 привиты 223 153 человека, в том числе обе дозы вакцины получили 68 648 человек. За сутки вакцинировано 8857 человек.