В Эстонии за сутки зарегистрировано 462 новых случая коронавируса
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3474 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 462 теста (13,3%),

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На больничном лечении находятся 716 пациентов с коронавирусом, скончались 10 человек.

Всего в Эстонии с начала пандемии умер 941 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1053 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 18,2%.

От Covid-19 привиты 223 153 человека, в том числе обе дозы вакцины получили 68 648 человек. За сутки вакцинировано 8857 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€