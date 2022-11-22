В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на 575 млн долларов

В минувшее воскресенье в Таллине в ходе совместной операции эстонской полиции и ЦРУ были задержаны двое местных жителей. Как сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу посольства США в Эстонии и опубликованные судебные документы, мужчин считают причастными к мошенничеству с криптовалютой и отмыванию денег.

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По версии следствия, 37-летние граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин побуждали своих жертв заключать контракты на аренду оборудования для майнинга криптовалюты с сервисом HashFlare и инвестировать в банк Polybius. В действительности обе компании были фиктивными. Жертвами мошенников стали сотни тысяч людей, которые перечислили уроженцам эстонского Йыхви более 575 млн долларов (560 млн евро).

"Они заманивали инвесторов ложными обещаниями, а затем платили инвесторам, которые вложились раньше, деньгами от тех, кто вложил деньги позже. Они пытались скрыть свои доходы, полученные нечестным путем, в эстонской недвижимости, в роскошных автомобилях, в банковских счетах и ​​кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над конфискацией и контролем этих активов, а также над тем, чтобы лишить эти преступления прибыли," — заявил Ник Браун, прокурор в Западном округе американского штата Вашингтон, куда обратились с иском пострадавшие.

Согласно предъявленному обвинению, с 2015 года Потапенко и Турыгин предлагали людям со всего мира заключить контракт с компанией HashFlare, которая якобы "проводит масштабную операцию по добыче криптовалюты". Клиенты могли за определенную плату арендовать часть майнинговых операций в обмен на произведенную валюты. В действительности у HashFlare не было необходимого оборудования, она добывала менее 1% от заявленного объема виртуальных средств. В ответ на просьбы инвесторов вернуть вложения мошенники либо отказывались это сделать, либо использовали криптовалюту, купленную на открытом рынке. Сервис закрылся в 2019 году, собрав со своих клиентов около 550 млн долларов.

По версии следствия, в 2017 году эстонцы искали инвесторов для компании Polybius, которая якобы создаст банк, специализирующийся на операциях с криптовалютой. Вложившимся в этот бизнес клиентам Потапенко и Турыгин обещали крупные дивиденды. В действительности Polybius никогда не создавала банк и не осуществляла выплаты инвесторам, а большая часть из собранных 25 млн долларов была переведена на счета мошенников.

Потапенко и Турыгина обвиняют также в отмывании незаконных доходов. На добытые мошенническим способом деньги, согласно обвинению, были куплены не менее 75 объектов недвижимости, шесть люксовых автомобилей и тысячи устройств для майнинга криптовалюты.

Если вина двух граждан Эстонии будет доказана, каждому грозит до 20 лет лишения свободы. Власти США уже ходатайствовали о высылке подозреваемых.