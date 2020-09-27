В Эстонии зафиксировано 35 новых случаев коронавируса, в Литве - 90 заражений и две смерти

За сутки коронавирус диагностирован в Эстонии у 35 человек, тем самым коэффициент заболеваемости за последние две недели вырос до 39,43 случая на 100 000 населения.

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По состоянию на утро воскресенья госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 31 человеку, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в Эстонии сделано около 205 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 3200 тестов (1,56%).

За минувшие сутки в Литве было выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений в стране - 4385, сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). За сутки также установлено 2 смерти от вируса.

В Литве коронавирусом все еще болеют 1948 человек, 2327 – выздоровели.

Как сообщалось, в Латвии за прошедшие сутки проведены 1660 анализов на коронавирус и 22 результата оказались положительными.