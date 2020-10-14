В Эстонии зафиксированы первые случаи повторного заражения Covid-19

В Эстонии зафиксировали первые случаи, когда переболевшие коронавирусом Covid-19 люди, несмотря на образование антител, вновь заразились тем же заболеванием.

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"Были единичные случаи", — сказала Forte представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

Кингсепп привела в пример случай, когда у человека впервые диагностировали Covid-19 весной за границей, затем его тесты на коронавирус давали отрицательный результат, а недавно в Эстонии этот же человек сдал положительный анализ.

Главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Евгения Эпштейн также рассказала о случае, когда человек сдал положительный тест в конце марта и снова в начале сентября.

Что касается степени тяжести перенесения заболевания снова заразившихся, то Департамент здоровья не обнаружил, чтобы люди при повторном заражении попадали на больничную койку.

"По нашим сведениям, тяжелых случаев повторного заражения до сих пор не было", — сказала Кингсепп.

За минувшие сутки в Эстонии взяли 1654 тестов на Covid-19, из них 40 проб дали положительный результат.

Заместитель гендиректора департамента здоровья Эстониив области охраны здоровья Мари-Анне Хярм на состоявшейся в среду пресс-конференции отметила, что заболеваемость коронавирусом в Эстонии постепенно снижается.

"Действительно,в настоящий момент такая передышка, и цифры, похоже, стабилизировались. Но я напоминаю вам, что вирус никуда не исчез. На данный момент хорошие новости на несколько дней, но это не означает, что через неделю не будет тенденции к росту", — сказала Хярма, добавив, что очаги коронавируса возникают в основном на рабочих местах и в школах.

Хярм подтвердила, что доля инфекций из неизвестных источников на прошлой неделе была ниже, чем на позапрошлой, и она относительно стабильна, однако видно, что заболевают люди трудоспособного возраста, и среди них же растет число связанных с поездками случаев.

"Произошло 45 случаев ввоза болезни из поездок. Это самый высокий показатель за последние месяцы. В апреле за две недели добавилось 64 таких случая, а теперь — 45 случаев в неделю. Были случаи из Украины и России, а также несколько случаев из Швеции", — сказала Хярм.

По словам Хярм, заболеваемость в Европе растет, растет и смертность, но этот рост незначителен.

С начала пандемии в Эстонии умерли 68 человек, заразившихся коронавирусом. По состоянию на утро среды в стране в больничном лечении нуждались 35 человек с ковидом, один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек в Эстонии составляет 43,49 случая. Новых летальных исходов за последние 24 часа не выявили.