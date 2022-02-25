В Эстонии запретили ретрансляцию "РТР Планеты", "России 24", "НТВ Мир" и ряда других каналов

С 25 февраля в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию следующих телевизионных каналов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Запрет будет действовать 12 месяцев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По информации ERR.ee, такое решение принял Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, объяснив это тем, что 24 февраля в эфир этих телеканалов была включена речь президента Российской Федерации Владимира Путина, которую можно рассматривать как оправдание или подстрекательство к военному нападению и пренебрежение общими принципами международного права, что является нарушением требований Закона о медийных услугах.