В Эстонии запретили ретрансляцию "РТР Планеты", "России 24", "НТВ Мир" и ряда других каналов
Foto: Shutterstock

С 25 февраля в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию следующих телевизионных каналов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Запрет будет действовать 12 месяцев.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По информации ERR.ee, такое решение принял Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, объяснив это тем, что 24 февраля в эфир этих телеканалов была включена речь президента Российской Федерации Владимира Путина, которую можно рассматривать как оправдание или подстрекательство к военному нападению и пренебрежение общими принципами международного права, что является нарушением требований Закона о медийных услугах.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд