В Эстонию из Латвии и Литвы не завезено ни одного случая коронавируса, из Финляндии завезено 10

Согласно официальным данным, после открытия границ из Латвии и Литвы в Эстонию не завезено ни одного случая заболевания коронавирусом, но известно о десяти случаях заражения, завезенных из Финляндии. Ограничения на передвижения между Эстонией и Финляндией были смягчены 14 мая, а границы с Латвией и Литвой открыли 15 мая, пишет rus.postimees.

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По словам профессора микробиологии Тартуского университета, председателя научного совета по борьбе с распространением Covid-19 Ирьи Лутсар, низкий уровень распространения вируса после смягчения ограничений на свободу передвижения свидетельствует о том, что можно рассматривать следующие смягчения ограничений на поездки. Однако это также во многом зависит от международных соглашений.

Поскольку Эстония, Латвия и Литва полностью открыли свои границы и создали так называемую мини-шенгенскую зону, ослабление ограничений на поездки с третьими странами, по словам Лутсар, предполагает в свою очередь каждый раз заключение соглашения с Латвией и Литвой.

Если в большинстве европейских стран пик распространения коронавируса уже миновал и инфекция отступает, в двух соседних с Эстонией странах — Швеции и России — уровень распространения болезни все еще высок. По словам Лутсар, смягчение ограничений на передвижение со Швецией и Россией может быть рассмотрено после того, как в этих странах уменьшится число заражений.

Привезенные с 14 мая в Эстонию из-за рубежа случаи заражения коронавирусом:

Финляндия — 10

Швеция — 3

Объединенные Арабские Эмираты — 1

Латвия — 0

Литва — 0

Данные основаны на дате получения положительного результата теста, а не на дате прибытия в Эстонию.

"На переговорах с Латвией и Литвой были предложены конкретные числа, какой уровень заражения должен быть в стране, чтобы ослабить ограничения на передвижение, но конкретное число еще не было согласовано. Эта цифра отражает число инфицированных людей на 100 000 жителей за последние 14 дней. Эта цифра даже не должна быть такой низкой, какой она была во время открытия границ в трех странах Балтии. Вероятно, критерием для смягчения ограничений на передвижение станет тот факт, что за последние две недели в этой стране было 10-25 новых заражений на 100 000 жителей", — сказала Лутсар.

Когда Эстония, Латвия и Литвы открыли 15 мая свои границы, во всех трех странах в тот момент за последние две недели на 100 000 жителей было почти пять случаев заражения коронавирусом.

Лутсар добавила, что предпосылкой для снятия ограничений на передвижение должна быть уверенность в том, что в этой стране проводится достаточное количество тестов на коронавирус: "Если тестов делают мало, и случаев заражения устанавливается меньше".

Лутсар подчеркнула, что окончательно коронавирус еще долго не покинет Эстонию и тот момент, когда за сутки не будет обнаружено ни одного нового зараженного, наступит еще нескоро.