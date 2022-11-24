В Эстонию не пустили россиянина, который прожил там почти 60 лет. Его ВНЖ аннулировали прямо на границе

Как сообщает издание "Фонтанка", власти Эстонии лишили вида на жительство гражданина РФ Сергея Непримерова. Пенсионер переехал в Нарву в возрасте 8 лет, его жена — гражданка Эстонии. В конце сентября Непримеров поехал в Ивангород на похороны знакомого, но обратно пограничники его не пустили, объявив "угрозой конституционной безопасности".

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"Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза. Меня посадили в машину, отвезли в погранпункт №2, вывели на мост, отдали паспорт, отобрали ID-карту, и все, я остался стоять на мосту, из всего имущества у меня был телефон и зонтик", — рассказал "Фонтанке" Непримеров.

Мужчина, последние два десятилетия работающий водителем, не скрывает своих симпатий к российскому правящему режиму и лично президенту Владимиру Путину. В Нарве Непримеров участвовал в проведении различных мероприятий, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной, состоял в руководстве некоммерческих "патриотических" организаций, носил флаги РФ, военную форму и иную символику.

Именно эта деятельность стала поводом для депортации, говорится в документе, который мужчине выдала эстонская полиция. Там также упоминаются "зафиксированные контакты" Непримерова с "дипломатическими представительствами РФ и спецслужбой РФ". "Все мероприятия согласовывались с местной администрацией, а в 2016–2017 годах даже сопровождались полицией", — отметил россиянин в разговоре с "Фонтанкой".

По мнению правоохранителей Непримеров также "длительное время распространял и поддерживал враждебную пропаганду РФ, целью которой является создание ложного представления о странах Балтии и Украине как о нацистских и милитаристских государствах, действия которых не поддерживаются народами этих стран".

Эстонская Полиция безопасности подтвердила информацию СМИ. "Мы неоднократно публично разъясняли, что использование действующих в Эстонской Республике демократических правовых норм для поддержки сеющей раздор политики РФ представляет собой явную угрозу безопасности. […] К сожалению, гражданин РФ Сергей Непримеров решил не уважать конституционный строй Эстонской Республики", — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Сейчас депортированный пенсионер живет у знакомых в Ивангороде и пытается оспорить решение полиции в эстонском суде. "В связи с политической ситуацией туда дороги мне нет и даже через пять лет, если не изменится власть в Эстонии. Мне надо как-то здесь обустраиваться", — заявил Непримеров корреспонденту "Фонтанки".