В Эстонию прибыл контингент морских пехотинцев США

На этой неделе в Эстонию прибыло более 70 морских пехотинцев США.

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"Это фантастическая возможность для совместных тренировок с нашими союзниками, — отметил командир роты разведки, капитан Брэндон Клевитски (Brandon Klewicki) — Взаимодействие с Силами обороны улучшит нашу осведомленность о ситуации на море, продемонстрирует силу нашего единства и приверженность обеспечению стабильности в регионе".

Командировка морпехов США в Эстонию продлится до середины июля. В течение этого времени они будут сотрудничать с эстонскими моряками и наблюдать за обстановкой на море, действуя на побережье и островах по всей Эстонии. Также в этот период будут проходить ежегодные учения "Весенний шторм" (Kevadtorm): американские морпехи поучаствуют в них в составе ВМС Эстонии. Это подразделение находилось в нашей стране в прошлом году с апреля по июнь и участвовало в учениях "Еж-2022" (Siil 2022).

"В условиях мирного времени мы обмениваемся информацией и сотрудничаем с союзниками на ежедневной основе. В ходе этой операции мы сможем отработать совместные действия в условиях возможного кризиса или конфликта", — отметил начальник штаба ВМС Эстонии, капитан Индрек Хансон.

Морские пехотинцы США будут расквартированы в Минной гавани в Таллине.

Моряки представляют мобильную роту разведки тактической группы 61/2 (TF-61) Корпуса морской пехоты (КМП) США. В свою очередь, это подразделение выполняет задачи по координации морских сил (Fleet Marine Forces) 6-го флота США.