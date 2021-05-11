В Эстонию пришел наиболее опасный вариант индийского штамма Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

По данным Департамента здоровья, в Эстонии обнаружен тот вариант индийского штамма Covid-19, который Всемирная организация здравоохранения на днях впервые классифицировала как "вызывающий глобальную озабоченность".

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Индийский штамм коронавируса мутировал и повысил свою заразность. Всемирная организация здравоохранения впервые классифицировала этот вариант Covid-19 как "вызывающий глобальную озабоченность". До сих пор эта разновидность вируса определялась как "вариант, вызывающий интерес".

По данным на конец прошлой недели, в Эстонии выявлены три случая заражения индийским штаммом. Из них один случай — это так сказать обычный вариант (B.617.1) и два случая связаны с более опасным вариантом (B.1.617.2)

Эта разновидность индийского штамма (B.1.617.2) в одном случае была привезена в Эстонию из Индии, а в другом — из Германии.

Что касается других штаммов Covid-19, то в Эстонии выявлено 3213 случаев заражения британской мутацией и 64 — южноафриканской.

За последнюю неделю доля британского штамма в общем числе инфицированных составила 96,6%.

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