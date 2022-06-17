В эстонском Пирита злая кошка Сипсик нападает на гуляющих собак

Недавно в группах Facebook появился целый ряд сообщений о том, что в эстонском Пирита злая кошка нападает на гуляющих с хозяевами собак или преследует их.

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„Я гуляла с собакой, когда из сада выскочила большая черно-белая кошка и напала на нее", — пишет хозяйка собаки в своем посте в Фейсбуке. „Кошка пряталась под автомобилем, а когда я проходила мимо, три раза бросилась на собаку, которая была меньше нее", — описывается в другом посте. Из сообщений становится ясно, что кошка поцарапала и травмировала нескольких собак. Также она преследует собак. Кроме того, выяснилось, что кошка терроризирует собак уже довольно долго.

„Пару лет назад ко мне подошел хозяин кошки и попросил не позволять моим собакам гулять по его газону, поскольку у него живет злая кошка, который может напасть. Я учла его просьбу и всегда ходила по другой стороне дороги", — пишет владелица собаки. „Это Сипсик", — откликнулся один из пользователей Фейсбука, назвав кличку злой кошки.

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, жалоб на злую кошку в районную управу не поступало, но нормальной эту ситуацию не назовешь. „Содержание собак и кошек в Таллинне регулируется правилами, в которых установлены соответствующие требования. Помимо прочего, хозяин животного не должен допускать, чтобы собака или кошка могла покинуть двор и напасть на других животных или людей. Собака или кошка не должны беспокоить или подвергать опасности других животных и людей, или причинять им вред", — сказал старейшина.