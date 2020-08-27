В этом году Латвия получила 63 запроса на предоставление убежища

В этом году до 26 августа в Латвию поступило 63 запроса на предоставление убежища, выяснило агентство LETA в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

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Основными странами происхождения ищущих убежища лиц являются Россия, Афганистан, Азербайджан и Сирия.

В этом году три человека получили статус беженца, а пятерым лицам был предоставлен альтернативный статус.

В законе об убежище разъясняется, что заявление о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии можно подать лично Государственной пограничной охране в месте пересечения границы, транзитной зоне перед въездом в Латвию или в любом территориальном подразделении Государственной пограничной охраны, если лицо уже находится в Латвии.

После получения заявления на предоставление убежища пограничная охрана снимает отпечатки пальцев соискателя убежища, чтобы установить его личность, идентифицирует лицо, ищущее убежища, и выясняет его/ее гражданство.

Соискатель убежища передает имеющиеся в его распоряжении документы Государственной пограничной охране до принятия окончательного решения, кроме случаев, когда у лица имеется другое законное основание находиться в Латвии, например, действительная виза или вид на жительство.

Процедура предусматривает, что сначала соискатель убежища проходит первоначальное интервью с Государственной пограничной охраной.

Не позднее, чем в течение одного месяца со дня принятия решения о рассмотрении заявления, УДГМ также проводит личное интервью с просителем убежища.

Если соискатель убежища не имеет достаточных средств для обеспечения условий проживания, соответствующих его состоянию здоровья, его размещают в центре размещения лиц, ищущих убежища, в Муцениеки.

В течение трех месяцев после проведения личного интервью, но не позднее, чем через шесть месяцев после регистрации заявления, отдел по делам убежища УДГМ должен принять решение о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса или об отказе в его предоставлении.

Госсекретарь Министерства внутренних дел может продлить этот срок еще на девять месяцев.