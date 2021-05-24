В Европарламенте сочли ситуацию с Протасевичем "шокирующей эскалацией"

Евродепутаты напоминают, что блогер Протасевич защищен статьей 19 Хартии Европейского Союза об основных правах.

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В Европарламенте назвали ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием белорусского блогера Романа Протасевича "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС". Это следует из заявления, составленного от лица председателя делегации Европарламента (ЕП) по связям с Минском — Роберта Бедроня, постоянного докладчика Пятраса Ауштрявичюса и председателя комитета по иностранным делам Дэвида Макаллистера. Документ получен редакцией DW в воскресенье, 23 мая.

Właściwą reakcją UE na skandaliczne porwanie samolotu i aresztowanie słynnego dziennikarza Romana Protasiewicza jest natychmiastowe wdrożenie sankcji wobec reżimu Łukaszenki.

UE nie może czekać, kwestia Białorusi musi być omówiona podczas jutrzejszego szczytu Rady Europejskiej. pic.twitter.com/sDdsXxBybK

— Robert Biedroń (@RobertBiedron) May 23, 2021



Европарламентарии призывают немедленно и без каких-либо условий освободить задержанного. Они напоминают, что как лицо, получившее убежище в ЕС, Протасевич защищен статьей 19 Хартии Европейского Союза об основных правах. Из нее следует, что "никто не может быть перемещен, выслан или экстрадирован в государство, где существует серьезный риск того, что он или она будут подвергнуты смертной казни, пыткам или иным бесчеловечным наказаниям".



"Рассмотрение ситуации надо вынести на саммит ЕС"



Блогер покинул Беларусь в ноябре 2019 года, когда начал замечать за собой слежку. Протасевич опасался, что в Беларуси ему может грозить смертная казнь. Эксперты говорят о возможности длительного лишения блогера свободы после его включения в перечень лиц, причастных, по версии властей, к террористической деятельности.

Авторы заявления попросили рассмотреть ситуацию председателя Евросовета Шарля Мишеля, представителей стран — членов ЕС, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в ходе саммита Евросоюза 24 мая.

Thank you Madame President. Right now what we need is a strong EU response.

The dictator feels he can act with impunity, because so far his crimes have remained unpunished. EU leaders must implement broader sanctions, which will truly affect Lukashenka and his clique. https://t.co/zx3WqlrRQN

— Robert Biedroń (@RobertBiedron) May 23, 2021



Евродепутаты требуют четвертого пакета санкций против физлиц и компаний из Беларуси

Евродепутаты также уверены, что Брюссель должен в срочном порядке приступить к реализации четвертого пакета санкций "против должностных лиц, причастных или игравших роль соучастников в фальсификации выборов и последующих нарушениях прав человека в Беларуси, включая преследование независимых

журналистов и блогеров", а также — против "компаний, поддерживающих Александра Лукашенко и его режим".

Составители документа также потребовали от Европейской службы внешних связей (EEAS) и диппредставительств ЕС в Беларуси взять ситуацию с Протасевичем под контроль, "предложить ему любую поддержку, в которой он может нуждаться", и добиваться "его скорейшего освобождения".

Задержание Романа Протасевича



Самолет лоукостера Ryanair совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины — Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу правителя страны Александра Лукашенко.

В феврале стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича — основателя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Тихановская: речь идет об операции спецслужб



Блогер до задержания успел сообщить, что еще в Афинах заметил интерес к себе со стороны русскоязычного мужчины средних лет.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram назвала произошедшее в Минске, "операцией спецслужб по захвату самолета", а также сообщила, что обратилась в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM — Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021



