В Европарламенте сочли ситуацию с Протасевичем "шокирующей эскалацией"

Евродепутаты напоминают, что блогер Протасевич защищен статьей 19 Хартии Европейского Союза об основных правах.

В Европарламенте назвали ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием белорусского блогера Романа Протасевича "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС". Это следует из заявления, составленного от лица председателя делегации Европарламента (ЕП) по связям с Минском — Роберта Бедроня, постоянного докладчика Пятраса Ауштрявичюса и председателя комитета по иностранным делам Дэвида Макаллистера. Документ получен редакцией DW в воскресенье, 23 мая.



Европарламентарии призывают немедленно и без каких-либо условий освободить задержанного. Они напоминают, что как лицо, получившее убежище в ЕС, Протасевич защищен статьей 19 Хартии Европейского Союза об основных правах. Из нее следует, что "никто не может быть перемещен, выслан или экстрадирован в государство, где существует серьезный риск того, что он или она будут подвергнуты смертной казни, пыткам или иным бесчеловечным наказаниям".





Блогер покинул Беларусь в ноябре 2019 года, когда начал замечать за собой слежку. Протасевич опасался, что в Беларуси ему может грозить смертная казнь. Эксперты говорят о возможности длительного лишения блогера свободы после его включения в перечень лиц, причастных, по версии властей, к террористической деятельности.

Авторы заявления попросили рассмотреть ситуацию председателя Евросовета Шарля Мишеля, представителей стран — членов ЕС, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в ходе саммита Евросоюза 24 мая.

Thank you Madame President. Right now what we need is a strong EU response.



Евродепутаты требуют четвертого пакета санкций против физлиц и компаний из Беларуси

Евродепутаты также уверены, что Брюссель должен в срочном порядке приступить к реализации четвертого пакета санкций "против должностных лиц, причастных или игравших роль соучастников в фальсификации выборов и последующих нарушениях прав человека в Беларуси, включая преследование независимых

журналистов и блогеров", а также — против "компаний, поддерживающих Александра Лукашенко и его режим".

Составители документа также потребовали от Европейской службы внешних связей (EEAS) и диппредставительств ЕС в Беларуси взять ситуацию с Протасевичем под контроль, "предложить ему любую поддержку, в которой он может нуждаться", и добиваться "его скорейшего освобождения".



Самолет лоукостера Ryanair совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины — Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу правителя страны Александра Лукашенко.

В феврале стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича — основателя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.



Блогер до задержания успел сообщить, что еще в Афинах заметил интерес к себе со стороны русскоязычного мужчины средних лет.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram назвала произошедшее в Минске, "операцией спецслужб по захвату самолета", а также сообщила, что обратилась в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch

According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM