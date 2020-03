В Европе экстренно строят больницы

Европейские страны явно недооценили масштабы эпидемии и теперь в срочном порядке строят больницы и мобильные госпитали для заболевших коронавирусом, сообщает ru.euronews.com.

Власти Испании для этих целей решили отвести огромной выставочный комплекс в центре Мадрида. Он сможет вместить до 5000 больных. Условия не самые комфортные, но предполагается, что сюда будут отправлять пациентов с легкими симптомами.

In all European countries the number of #COVID2019 - deaths per 1 million inhabitants doubles every 3 days (dashed line).

Beside 🇮🇹, 🇫🇷 and 🇪🇸 also 🇨🇭 is strongly effected! #coronavirusdeutschland #coronavirus #COVID19spain #COVID19switzerland #FlattenTheCuve pic.twitter.com/iVqqPsbIcN