В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса

Французам вновь разрешено выходить на улицу без пропусков. В Испании послабления распространяются пока лишь на половину населения, в Бельгии открываются магазины, но рестораны по-прежнему закрыты.

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В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В частности, во всех федеральных землях Германии поэтапно смягчаются меры ограничения социальных контактов. Начиная с понедельника, 11 мая, разрешено встречаться представителям минимум двух домашних хозяйств (семей), открываются большие магазины, в некоторых регионах - рестораны. Однако остается обязательным строгое соблюдение гигиенических правил.

Во Франции людям вновь разрешено выходить на улицу без пропусков. Снимаются ограничения на занятия спортом и прогулки. Магазины возобновляют работу, в то же время рестораны и бары по-прежнему закрыты. За исключением школ, повсеместно предписано соблюдать строгие меры гигиены и социальную дистанцию.

Работу предлагается по возможности продолжать из дома, чтобы избежать переполненного общественного транспорта. Кинотеатры, казино, бассейны, фитнес-центры и места для кемпинга останутся закрытыми до начала июня. Аналогичные меры с 11 мая начинают действовать и в Швейцарии.

В Бельгии вновь открываются магазины, но при соблюдении строгих мер гигиены. Каждому домохозяйству разрешено принимать в гостях до четырех человек. Однако посетители должны быть одни и те же и посещать лишь только это домохозяйство. Рестораны, бары и кафе остаются закрытыми.

Мадрид и Барселона остаются на карантине

В Испании - одной из стран ЕС, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, - впервые почти за два месяца вновь разрешено выходить на улицу половине 47-миллионного населения страны, но при строгом соблюдении социальной дистанции. Ресторанам позволено возобновить обслуживание клиентов в ограниченном объеме и только на открытом воздухе. В кругу семьи и друзей теперь могут собираться до 10 человек.

Послабления распространяются на Балеарские острова, включая Мальорку, Страну басков и ряд других регионов. В то же время Мадрид и Барселона из-за опасений по поводу второй волны эпидемии пока остаются на карантине.

В Англии разрешили работу в офисах

В Англии людям, не имеющим возможности работать удаленно, с 11 мая разрешено вернуться в офисы при соблюдении строгих правил гигиены и социальной дистанции. С 13 мая разрешены неограниченные прогулки и занятия спортом в кругу семьи. До сих пор жителям Англии разрешалось покидать дома для прогулки или занятий спортом лишь один раз в день. Вновь позволены поездки на побережье или в национальные парки.

Все эти ограничения не распространяются на другие районы Великобритании – Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

В Нидерландах открывают начальные школы

В Нидерландах после двухмесячной паузы вновь открываются начальные школы. На первом этапе школы каждый день будут принимать по половине учеников. Возобновляют работы детские сады, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и массажа. Вновь разрешен спорт на открытом воздухе, но без телесного контакта и при соблюдении полутораметровой дистанции.

В Норвегии в школы возвращаются и старшеклассники. Последние две недели школу здесь посещали лишь учащиеся первых и четвертых классов. В Финляндии школы возобновят работу с 14 мая. В столице Сербии Белграде открываются садики и школы для детей, родители которых должны работать.

В Дании возобновляют работу все магазины розничной торговли, включая торговые центры. Аналогичные меры начинают действовать и в Греции. По словам властей, в результате на работу смогут вернуться до одной трети всех трудящихся. Помимо этого, в Греции возвращаются в гимназии учащиеся выпускных классов.

В Чехии открываются кинотеатры

В Чехии возобновляют работу музеи, галереи, кинотеатры и концертные залы. В залы допускается не больше 100 посетителей, которые должны соблюдать социальную дистанцию. Вновь разрешен заграничный туризм с использованием автобусов, железнодорожного транспорта и самолетов. Иностранцам по-прежнему не разрешено въезжать на территорию Чехии.

Литва вновь открыла въезд для граждан стран ЕС и иностранцев с визами, однако всех въезжающих будут отправлять на двухнедельный карантин. Исключения распространяются лишь на лиц, регулярно ездящих в Литву на работу, бизнесменов и студентов из Польши, а впоследствии – и из Эстонии и Латвии. С 15 мая страны Балтии открывают совместные границы.

В Эстонии открываются торговые центры вместе с ресторанами и кафе. Кинотеатры и игровые площадки в торговых центрах останутся закрытыми. В Словении открываются отели менее чем на 30 мест, парки отдыха и места для кемпинга. В Хорватии возобновляют работу рестораны с обслуживанием на открытом воздухе. Путешествия по стране вновь разрешены, но с ограничениями. Вновь открываются детские сады и начальные школы.

В Италии, Австрии, Польше, Словакии, Латвии и Венгрии значительных изменений пока не планируется.