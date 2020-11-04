В Европе провели крупную операцию против торговли детьми
Foto: Shutterstock

В ходе проведенной в первой половине октября операции Европола, Великобритании и Испании задержаны 388 подозреваемых и выявлены 249 потенциальных жертв.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В нескольких европейских странах прошла полицейская операция против торговли детьми, в результате которой задержаны 388 подозреваемых. Кроме того, выявлены 249 потенциальных жертв, из них не менее 61 — несовершеннолетние, сообщила полицейская служба Евросоюза Европол в Гааге в среду, 4 ноября. Возраст остальных еще предстоит установить.

Совместная операция Европола, Великобритании, Португалии и Испании


Как указывается далее, операция проводилась в первой половине октября совместно с правоохранительными органами Великобритании, Португалии и Испании при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) и нескольких других государств, в том числе Германии.

Она была направлена против организованных преступных банд, которые занимались торговлей детьми с целью сексуального насилия, использования их в качестве рабочей силы или для попрошайничества. Кроме того, по данным Европола, дети использовались преступниками для совершения различных преступлений, в частности контрабанды.

Как отмечает ведомство, внутри ЕС торговля детьми осуществляется, как правило, с помощью их родственников. Занимающиеся этим преступные банды действуют во многих странах и передают детей по системе ротации, говорится в заявлении. Среди их жертв часто оказываются несовершеннолетние беженцы из неевропейских стран.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Евросоюз
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна