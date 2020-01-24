В Европе зафиксировали первые случаи заболевания новым коронавирусом

Во Франции зафиксированы два случая заболевания новым видом коронавируса. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на AFP. Телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньес Бюзен уточняет, что первый пациент проходит лечение в Бордо, второй — в Париже.

Это первые случаи заболевания, зафиксированные в Европе.

Министр рассказала, первому пациенту 48 лет, он вернулся во Францию из Китая и проезжал через Ухань. По ее словам, с момента возвращения он могу общаться с десятком человек. Сейчас он изолирован.

В декабре в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Она была вызвана ранее неизвестным видом коронавируса. По последним данным, число заболевших в Китае превышает 800 человек, 26 человек умерли. Случаи заболевания были зафиксированы еще в нескольких странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Вьетнаме и США.