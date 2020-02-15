В Европе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Во Франции умер турист из Китая, у которого был обнаружен коронавирус. Это первый смертельный случай от новой болезни за пределами Азии, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньез Бузен.

По ее словам, речь идет о 80-летнем мужчине, который приехал во Францию из провинции Хубэй 16 января. 25 января он был госпитализирован с симптомами нового коронавируса. «Его состояние стремительно ухудшалось. В течение нескольких дней он находился в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии», — сказала министр.

Бузен добавила, что вместе с китайским туристом была госпитализирована и его дочь, у которой также обнаружили коронавирус. По словам министра, сейчас состояние ее здоровья не вызывает опасений, и вскоре женщина будет выписана.

О первых заболевших во Франции стало известно 24 января. Это были первые случаи выявления коронавируса в Европе. По последней информации, всего во Франции заболели 11 человек.

До сегодняшнего дня за пределами материкового Китая было зафиксировано три смерти от нового коронавируса: в Гонконге, Японии и на Филиппинах. Всего жертвами болезни стали 1526 человек (1457 в провинции Хубэй).