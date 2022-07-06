В Евросоюзе газ и атомная энергия станут "зелеными" технологиями
Foto: Reuters/Scanpix

Европарламент признал инвестиции в атомную энергетику и газ соответствующими концепции устойчивого развития. Это означает, что правила таксономии в ЕС, по всей видимости, вступят в силу уже в 2023 году.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Европарламент (ЕП) открыл путь к признанию инвестиций в природный газ и атомную энергетику соответствующими концепции устойчивого развития при соблюдении определенных условий. На заседании ЕП в среду, 6 июля, лишь 278 из 639 присутствовавших депутатов проголосовали за блокировку такого решения, 328 были против и еще 33 воздержались. Для получения парламентского вето было необходимо большинство в 353 из 705 голосов.

Теперь блокировка признания газа и атомной энергии "зелеными" возможна лишь в том случае, если правом вето воспользуются не менее 20 из 27 стран Евросоюза. Эксперты считают такой вариант весьма маловероятным. Это означает, что таксономия — список технологий, которые инвесторы получат право продвигать на рынке как "зеленые", может вступить в силу уже с 2023 года.

Спорные виды энергии

Франция находится в авангарде сил, выступающих за признание атомной энергетики экологической. Атомная энергия не приводит к выбросу вредных для климата "парниковых газов", но в то же время является источником радиоактивных отходов. Со своей стороны целый ряд стран ЕС, в том числе Польша, считают газ меньшим злом для экологии, чем уголь.

В ЕС в этом году уже вступили в силу менее спорные правила таксономии, касающиеся в числе прочего электромобилей и реновации зданий.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
Образование британского качества — в Риге!
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей