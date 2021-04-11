В Евросоюзе описали поставки "Спутника V" словами "придет слишком поздно"

Еврокомиссар Тьерри Бретон, который в конце марта говорил о том, что в ЕС не нужна российская вакцина, теперь заявил, что всех европейцев успеют привить еще до поступления партий "Спутника V".

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В случае если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Европейского союза, то ее применение в ЕС все равно будет нецелесообразно, поскольку препарат поступит "слишком поздно". Об этом в интервью Der Spiegel заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон.

"EMA изучит "Спутник V" и даст корректную оценку, я в этом убежден", — сказал он, отметив, что одобрение вакцины не означает, что препарат можно будет производить в достаточном количестве.

По его словам, прежде чем получится наладить и запустить соответствующее производство, должно пройти несколько месяцев. "Для нашей цели — привить по возможности всех европейцев летом — "Спутник V" придет попросту слишком поздно", — считает Бретон.

В начале марта EMA начало экспертизу регистрационного досье "Спутника V", что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. Несколько недель назад Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V". "У нас совершенно нет необходимости в "Спутнике V", — сказал он.

По его словам, в Евросоюзе уже одобрены четыре другие вакцины, их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Говоря о "Спутнике V", комиссар отметил, что у России возникают проблемы с производством препарата, а граждане страны "с трудом получают доступ" к нему.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заметил, что возможность закупки "Спутника V" Евросоюзом зависит от обстоятельств. "Двери не закрыты навсегда, все зависит от обстоятельств", — сказал Мамер. При этом он указал, что вакцины нужны именно сейчас.

Вместе с тем президент России Владимир Путин указал на то, что интерес к "Спутнику V" растет по всему миру, однако заявления представителей Европейской комиссии вызывают вопрос, "чьи интересы они поддерживают". "Один из ответственных работников Еврокомиссии заявил, что нам не нужен "Спутник V". Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем", — сказал глава государства.