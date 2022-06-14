В Евросоюзе продлят действие ковид-сертификатов еще на год
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Действие цифровых "ковид-паспортов" (EUDCC) будет продлено в Евросоюзе еще на год — до июня 2023 года. Об этом совместном решении Европарламента и Совета ЕС сообщается в понедельник, 13 июня, пишет Deutsche Welle.

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Этот шаг обоснован стремлением гарантировать гражданам ЕС свободу передвижения в случае появления нового варианта коронавируса, которому будет присвоен статус "вызывающего беспокойство" (variant of concern), отмечает пресс-служба Европарламента.

Участники обсуждений договорились, что государства-члены ЕС должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на свободное передвижение для владельцев EUDCC. Делать это будет разрешено только в случаях, когда такие ограничения необходимы для охраны общественного здоровья, соразмерны и не ведут к дискриминации.

"Мы полны решимости вернуться к неограниченной свободе передвижения", — прокомментировал решение Европарламента и Совета ЕС еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

Он приветствовал тот факт, что многие государства ЕС на сегодня сняли все ограничения на поездки, включая необходимость предъявления сертификата о прививке от коронавируса или недавно перенесенном заболевании или отрицательного теста.

"Однако эпидемиологическая ситуация может быстро измениться", — предупредил он.

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