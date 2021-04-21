В Евросоюзе согласован план достижения климатической нейтральности

Новый закон предполагает, в частности, создание правовых рамок, позволяющих европейским компаниям сделать свой бизнес более экологичным.

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Государства Европейского Союза и Европарламент достигли договоренности относительно закона о достижении климатической нейтральности к 2050 году. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 21 апреля. Предполагается, что промежуточной целью станет сокращение парниковых выбросов промышленных предприятий к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Deal on the Climate Law! The European Climate Law turns our #EUGreenDeal targets into legal obligations:

📉 reducing net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030

🌍 reaching climate neutrality by 2050 Climate neutrality will guide our policies for the next 30 years. pic.twitter.com/XvJkscP1Ee — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 21, 2021

Климатическая, или углеродная, нейтральность означает, что объем опасных выбросов в атмосферу не превышает возможностей природы поглотить их. Ранее речь шла о сокращении выбросов к 2030 году на 40%, но выяснилось, что этого недостаточно. Европарламент изначально настаивал на сокращении на 60%.

Правовые рамки для бизнеса



План предполагает, в частности, содействие инвестициям в "зеленые" технологии и создает правовые рамки, которые позволят компаниям сделать их деятельность более экологичной. Евросоюз "станет глобальным лидером в сфере стандартов для природосберегающей финансовой системы", пообещала Европейская комиссия.

Закон ЕС о климатической нейтральности теперь должен получить формальное одобрение Европарламента и стран Евросоюза. Вступить в силу он сможет после опубликования в Официальном журнале ЕС.