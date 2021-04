В Евросоюзе согласован план достижения климатической нейтральности

Новый закон предполагает, в частности, создание правовых рамок, позволяющих европейским компаниям сделать свой бизнес более экологичным.

Государства Европейского Союза и Европарламент достигли договоренности относительно закона о достижении климатической нейтральности к 2050 году. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 21 апреля. Предполагается, что промежуточной целью станет сокращение парниковых выбросов промышленных предприятий к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

