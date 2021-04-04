В Евросоюзе заявили о планах производить 200 миллионов доз вакцины в месяц
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Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз сможет производить около 200 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц, начиная с сентября. Об этом пишет Le Parisien.

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Он напомнил, что в январе Евросоюз произвел 14 миллионов доз, в феврале — 28 миллионов, в марте — 60 миллионов. В следующем квартале Брюссель рассчитывает достичь показателя в 100 миллионов доз.

"Летом показатель будет равняться 120 млн, а начиная с сентября мы выйдем на крейсерскую скорость производства в 200 млн", — сказал Бретон.

Еврокомиссар уточнил, что во втором полугодии у Евросоюза будет около 800 миллионов доз препарата.

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