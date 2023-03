В ФБР считают причиной Covid утечку из лаборатории в Китае

Американское федеральное бюро расследований (ФБР) "уже довольно давно" считает, что причиной пандемии коронавируса, "скорее всего", стала утечка из лаборатории в Ухане. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью Fox News в среду, 1 марта.

"ФБР уже довольно давно оценивает, что происхождение пандемии, скорее всего, связано с потенциальным лабораторным инцидентом в Ухане", — сказал он. Как отмечает телеканал CNN, это первое публичное заявление Рэя о расследовании ФБР относительно лабораторного происхождения коронавируса.

"Я просто замечу, что китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу. Работу, которую выполняет наше правительство США и близкие иностранные партнеры. И это прискорбно для всех", — добавил директор ФБР.

#FBI Director Wray confirmed that the Bureau has assessed that the origins of the COVID-19 pandemic likely originated from a lab incident in Wuhan, China. pic.twitter.com/LcBVNU7vmO