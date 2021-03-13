В феврале в Москве от коронавируса умерли 2 340 человек. Это в два раза меньше, чем в январе

Коронавирус стал основной причиной смерти 2 340 человек в феврале в Москве. В январе в столице России было 5 038 смертей от Covid-19.

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Около 16,3 тыс. смертей зафиксировано в Москве в январе 2021 года, что на 49% больше, чем в январе годом ранее, сообщил департамент здравоохранения столицы.

В феврале в Москве умерли 12,5 тысячи человек, что на 27% больше, чем в феврале прошлого года.

В абсолютных значения превышение смертности в январе и феврале составило 5 434 и 2 677 случаев.

"COVID-19 в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях, а в феврале — 3 113. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года", — говорится в сообщении.

От коронавируса как основной причины в январе умерли 5 038 человек, а в феврале 2 340 человек.

"В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус. Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи", — отмечает департамент здравоохранения.

Максимум в декабре



В январе по всей России умерли более 37 тысяч человек с диагностированным Covid-19, сообщил Росстат 5 марта.

В декабре таких смертей было 44 тыс. — максимум с начала пандемии.

От коронавируса как основной причины в январе умерли 21 511 человек.

В 2020 году смертность по России выросла на 17,9% или на 323,8 тыс. человек. Из них около половины — это умершие от коронавируса.

С декабря в России идет кампания по вакцинации населения. Однако по состоянию на первую неделю марта первым компонентом российской вакцины "Спутник V" были привиты всего 4,7 млн россиян, подсчитала ранее Би-би-си.

Это около 3,2% всего населения России или чуть более 4% взрослого населения страны (несовершеннолетних "Спутником" пока не прививают).

4 марта Владимир Путин заявил, что полностью, то есть двумя компонентами, привито более двух миллионов россиян.