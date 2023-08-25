В Финляндии арестован лидер неонацистской ДШРГ "Русич"

В Финляндии арестован один из лидеров так называемой десантно-штурмовой разведгруппы "Русич" Ян Петровский, сообщает финский телеканал MTV3.

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ДШРГ "Русич" — один из добровольческих отрядов, воюющий на Донбассе с 2014 года на стороне пророссийских сил. В "Русиче" открыто о своих ультра-правых взглядах.

Украинские власти обвиняют "Русич" в военных преступлениях. В частности, в 2014 и 2015 годах бойцы этой ДШРГ были "известны особой жестокостью" и репутацией никогда не берущих пленных.

По оценкам украинских властей, Ян Петровский причастен к ряду военных преступлений в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.

Петровский находится под санкциями ЕС и США, как один из командиров ДШРГ "Русич".

Финские власти подозревают Петровского в причастности к преступлениям, произошедшим в период с июня 2014 года по август 2015 года на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Посольство России в Финляндии "проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению Киева", сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей российской дипмиссии.