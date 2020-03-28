В Финляндии для работников здравоохранения вводится трудовая обязанность
Foto: AFP/Scanpix

Парламент Финляндии одобрил указ о введении трудовой обязанности для работников сферы здравоохранения, пишет YLE.

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Трудовая обязанность включена в закон о чрезвычайном положении, который при необходимости дает возможность в обязательном порядке привлечь к работе медиков и других работников здравоохранения в кризисной ситуации.

На основании трудовой обязанности к работе во время эпидемии коронавируса могут привлечь также граждан, получивших соответствующее образование.

Призыв на работу будет осуществляться в индивидуальном порядке.

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