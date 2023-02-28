В Финляндии началось строительство забора на границе с Россией

На российско-финской границе началось возведение забора. Как отмечает Yle, для начала власти Финляндии построят трехкилометровый тестовый участок у пропускного пункта в Иматре. Общая длина ограждений составит около 200 км, их планируют возвести в ближайшие три-четыре года.

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Работы рядом с КПП в Иматре начались в понедельник, 27 февраля. По обеим сторонам от пограничного перехода выкорчевали деревья, на месте которых в будущем появится забор.

Поначалу власти ограничатся тестовым участком длиной три километра, работы планируют завершить к концу июня. Рядом с забором построят дорогу для пограничных патрулей, на некоторых участках установят освещение и динамики.

Парламент Финляндии поддержал возведение на границе с Россией забора протяженностью около 200 км в октябре прошлого года. По разным оценкам, строительство займет от трех до четырех лет и обойдется в сотни миллионов евро.

Необходимость возведения забора финские власти объясняют желанием затруднить незаконное пересечение государственной границы. Премьер-министр страны Санна Марин осенью заявляла, что раньше финская погранохрана тесно сотрудничала со своими российскими коллегами, но "в ближайшем будущем на это не стоит рассчитывать".