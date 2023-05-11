В Финляндии обрушился переход над дорогой, пострадало больше 20 человек, большинство из них дети
Foto: AP/Scanpix/LETA

В финском городе Эспоо обрушился временный переход над автомобильной дорогой. Пострадало больше 20 человек, среди них много детей, которые находились в этот момент на школьной прогулке.

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Люди упали с высоты нескольких метров и получили травмы средней степени тяжести. Издание Helsinki Times пишет о 27 пострадавших и 15 госпитализированных.

Происшествие случилось около 9 утра по местному времени (совпадает с латвийским).

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