В Финляндии обрушился переход над дорогой, пострадало больше 20 человек, большинство из них дети

В финском городе Эспоо обрушился временный переход над автомобильной дорогой. Пострадало больше 20 человек, среди них много детей, которые находились в этот момент на школьной прогулке.

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Люди упали с высоты нескольких метров и получили травмы средней степени тяжести. Издание Helsinki Times пишет о 27 пострадавших и 15 госпитализированных.

Происшествие случилось около 9 утра по местному времени (совпадает с латвийским).

BREAKING — Finland: 27 people, mostly school children, injured after footbridge collapse in Espoohttps://t.co/3tonpyepDH pic.twitter.com/Av31pPu0l0 — Nordic News (@Nordic_News) May 11, 2023