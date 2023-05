В Финляндии обрушился переход над дорогой, пострадало больше 20 человек, большинство из них дети

В финском городе Эспоо обрушился временный переход над автомобильной дорогой. Пострадало больше 20 человек, среди них много детей, которые находились в этот момент на школьной прогулке.

Люди упали с высоты нескольких метров и получили травмы средней степени тяжести. Издание Helsinki Times пишет о 27 пострадавших и 15 госпитализированных.

Происшествие случилось около 9 утра по местному времени (совпадает с латвийским).

BREAKING — Finland: 27 people, mostly school children, injured after footbridge collapse in Espoo https://t.co/3tonpyepDH pic.twitter.com/Av31pPu0l0

🚨🇫🇮 #BREAKING: At least 27 injured, mostly school children, as footbridge collapses in Espoo, #Finland. pic.twitter.com/QrAGF7S3Sg