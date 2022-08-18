Политбеженец из России Петр Трофимов недавно узнал, что, оказывается, организовал антивоенный протест в Петербурге. А когда он рассказал о своем антипутинском пикете на интеграционных курсах в Финляндии, его попросили уйти.

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На активиста завели в России дело по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о несогласованных митингах. Правоохранителей заинтересовал пост петербуржца, сделанный уже из Финляндии, где Трофимов живет третий год: "27.02. Скажи нет войне в 16:00 на главной площади твоего города".

"Таким образом Трофимов, являясь организатором незаконного публичного мероприятия, […] осуществил агитацию неопределенного круга лиц, — написали полицейские в протоколе (имеется в распоряжении Би-би-си). — На призывы Трофимова собраться у метро "Гостиный двор" пришло не менее 500 оппозиционно настроенных граждан на митинг".

У поста Трофимова во "ВКонтакте" — 53 просмотра и 3 лайка.

Спор на курсах сварки

52-летний Петр Трофимов был активистом "Открытой России" и движения "Весна", в 2019 году выдвигался в Петербурге в муниципальные депутаты от "Яблока".

Это была скандальная кампания с многочисленными нарушениями закона: в округе Трофимова оппозиция проиграла лишь после пересчета голосов, проходившего за закрытыми дверями.

После тех выборов Петр уехал из страны, подозревая, что в России на него могут завести уголовное дело. Активист попросил политического убежища в Финляндии и получил его.

С тех пор он живет в городе Турку и участвует в акциях протеста: в поддержку Навального, против вторжения России в Украину.

Теперь Трофимову в России грозит штраф до 300 тысяч рублей. Впрочем, российские штрафы не так волнуют политэмигранта, как его положение в Финляндии. После пикета его выгнали с интеграционных курсов по сварочному делу.

"У меня есть квалификация сварщика в России, но нужно подтверждение квалификации в Финляндии, это сильно облегчает поиск работы", — объяснил Петр Би-би-си.

Поэтому он пошел на интеграционные курсы, где обучение языку, профессиональным терминам на финском и реалиям работы в Финляндии происходит прямо на рабочем месте: компании, сотрудничающие с курсами, берут учеников на стажировку.

12 июня — в День России — Трофимов с товарищами пикетировал российское консульство с цитатой Юрия Шевчука: "Родина — это не жопа президента" (именно за эти слова, сказанные на концерте, музыканта оштрафовали, обвинив в дискредитации армии).

А на следующий день на курсах активист, по его словам, показал коллеге фото с пикета. Другой русскоязычный коллега — не стажер, а давний работник компании, по словам Петра — стал с ним спорить.

"Владимир сказал, что мы все "тявкаем", а Путин красавчик, и он полностью согласен с тем, что Путин делает как внутри РФ, так и в Украине", — описывает Трофимов.

С тех пор они каждый день спорили о войне, а через два дня Трофимову сообщили, что его стажировка окончена.

"Не надо нарушать покой других студентов"

Россиянин посчитал, что это дискриминация, и пожаловался в трудовую инспекцию.

На вопросы инспекции руководитель компании, проводящей курсы для иммигрантов, ответил, что дело не в политической позиции Петра, а в его поведении на рабочем месте: "Во время учебы не надо нарушать работу и покой других студентов, вызывая беспокойство, например, спорами о хоккее, осенней миграции птиц или политике".

На курсах обучают в том числе поведению в рабочем коллективе и умению общаться с коллегами, не нарушая рабочей атмосферы, подчеркнул он.

Инспекция решила, что права Трофимова никто не нарушал.

Корреспондент Би-би-си сама связалась с директором компании, организующей курсы для мигрантов. Олли Пьетила объяснил, что стажировки для студентов организуются в сотрудничестве с компаниями, и если компании что-то не понравится, она имеет право прервать стажировку в любой момент.

Он настаивает, что на рабочем месте важно не провоцировать споров.

"Мы проводим много так называемых интеграционных тренингов для иммигрантов, — сказал Пьетила Би-би-си. — Эти группы состоят из студентов из разных стран. У нас все время бывают группы, в которых есть и шииты, и сунниты, студенты и из Украины, и из России, и из Ирана, и из Ирака, и так далее. Для нас важно, чтобы все эти студенты могли жить вместе здесь, в Финляндии".

"Между учениками должно быть взаимное уважение и понимание, — подчеркнул он. — Ужасающие войны и разногласия между разными странами, религиозными группами и т. д. не могут приходить в нашу школу вслед за учениками".