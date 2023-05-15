В Финляндии разбился истребитель Hawk

В Финляндии в понедельник, 15 мая, разбился истребитель Hawk военно-воздушных сил. Двое пилотов катапультировались. Об этом сообщили финские ВВС в Twitter.

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Отмечается, что авиакатастрофа произошла к югу от Кеуруу.

По данным газеты Suur-Keuruu, оба летчика находятся в сознании, их осматривают врачи.

Спасательные службы направили на место происшествия девять подразделений.