В Финляндии сформировано новое правительство. Оно будет самым правым со времен Второй мировой войны

В Финляндии завершились длившиеся полтора месяца переговоры по созданию новой правящей коалиции, сообщает Yle. Кабинет министров, вероятнее всего, возглавит и.о. спикера парламента Петтери Орпо. Новое финское правительство уже называют самым правым за последние 80 лет.

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В коалицию войдут четыре политические силы: лидеры прошедших в апреле выборов либерал-консервативная Коалиционная партия и правая партия "Истинные финны", а также Шведская народная партия и "Христианские демократы". О распределении между ними 17 министерских портфелей объявят на пресс-конференции, которая состоится в Хельсинки сегодня вечером.

Новое финское правительство, пишут местные СМИ, станет самым правым со времен Второй мировой войны — среди министров не будет представителей социал-демократов и других левых партий, а также центристов и "зеленых". Суммарно четыре участника коалиции занимают 108 из 200 кресел в финском парламенте.

Своими главными целями в новом правительстве участники коалиционных переговоров называли сокращение государственного долга и сбалансирование государственного сектора Финляндии. Эксперты уже ожидают, что министры прибегнут к значительным бюджетным сокращениям.

Почти наверняка новым премьер-министром Финляндии станет лидер Коалиционной партии, и.о. спикера парламента Петтери Орпо. Ранее он в разные годы занимал должности заместителя премьер-министра, министра финансов, министра сельского и лесного хозяйства, а также министра внутренних дел.

Лидер социал-демократов Санна Марин, руководившая финским правительством с 2019 года, объявила об уходе в отставку вскоре после апрельских выборов, по итогам которых ее партия заняла третье место, набрав 19,95% голосов и немного уступив Коалиционной партии и "Истинным финнам". Тогда Марин отметила, что будет исполнять обязанности премьер-министра до завершения коалиционных переговоров, а затем продолжит работать депутатом парламента.