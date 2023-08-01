В Финляндии усыпят около 50 тысяч животных для борьбы с птичьим гриппом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На зверофермах в Финляндии принято решение усыпить 50 тысяч животных, чтобы остановить распространение птичьего гриппа. Как уточняет Yle, эти фермы, в основном, находятся на западе страны.

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Большинство животных, которых решено усыпить, — норки. Они могут болеть как птичьим, так и человеческим гриппом.

Институт здравоохранения и социального развития Финляндии указывает, что животных усыпят, поскольку распространение вируса среди млекопитающих потенциально может привести к мутации, способной поражать людей и тем самым спровоцировать пандемию.

В финском Агентстве продовольствия подчеркнули, что усыплению подлежат все животные, у которых выявлен вирус.

О распространении птичьего гриппа в Финляндии стало известно несколько недель назад. В течение лета по всей стране фиксировались случаи гибели чаек, а в середине июля вирус впервые обнаружили на фермах.

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