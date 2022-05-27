В Финляндии выявлен первый случай заболевания оспой обезьян
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Финляндии. Состояние пациента оценивается как относительно хорошее. Он находится на домашнем лечении.

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В Финляндии медики зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян.

"Инфекция была подтверждена поздно вечером в четверг. Это единственный случай заболевания в Финляндии. Источник инфекции известен, близкие контакты инфицированного нанесены на карту. Сейчас состояние его здоровья относительно хорошее, он лечится на дому", — говорится в сообщении, которое разместил в пятницу, 27 мая, в соцсетях руководитель отдела диагностики медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS Лассе Лехтонен.

По его оценке, вероятность распространения заболеваемости в Финляндии "низкая". Как утверждает Лехтонен, люди, которые получили ранее вакцину против оспы, все еще могут иметь некоторую защиту и от вируса оспы обезьян. Между тем вакцина не вводилась в Финляндии с 1970-х годов.

За последние несколько недель в Европе и Северной Америке зафиксировано уже несколько десятков случаев заражения человека оспой обезьян.

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