В ФРГ согласована правовая основа спецфонда для бундесвера на 100 млрд евро

В свете событий в Украине правящая коалиция Германии и оппозиционный блок договорились об основных деталях создания специального фонда бундесвера, что предполагает расширение финансирования германской армии.

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Правящая коалиция Германии в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) договорились с оппозиционным консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) об основных деталях создания специального фонда бундесвера, что предполагает расширение финансирования германской армии на 100 млрд евро, и вскоре ожидается крупномасштабный заказ вооружений. "Инициатива по ускорению закупок будет выдвинута немедленно и до летних парламентских каникул", — отметили представители правительства ФРГ и оппозиции в совместном заявлении вечером в воскресенье, 29 мая, после более чем трехчасовых переговоров.

Как сообщил информагентству dpa министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, в результате были достигнуты две цели — во-первых, укрепление бундесвера за счет единовременных финансовых усилий, во-вторых, правило, запрещающее тратить из бюджета больше, чем в него поступает, останется закрепленным в Основном законе. По его словам, закрепив это в конституции, подчеркивается "особый исключительный характер" этих расходов на нужды бундесвера. Это важно для борьбы с инфляцией, подчеркнул Линднер.

Оппозиция также приветствовала достигнутое соглашение. "100 миллиардов полностью пойдут исключительно на нужды бундесвера. С нашей точки зрения, это ключевой момент", — отметил эксперт по внутренней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Матиас Миддельберг.

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Канцлер Олаф Шольц объявил о создании специального фонда бундесвера и соблюдении так называемой двухпроцентной цели НАТО, которая должна быть достигнута в среднем за несколько лет, 27 февраля — после того как Россия вторглась в Украину. Как заявил тогда глава германского правительства, в свете ситуации на Украине власти ФРГ будут инвестировать в оборону более 2 процентов национального ВВП и выделят из госбюджета на 2022 год 100 млрд евро в специальный фонд для бундесвера.

Спецфонд должен быть закреплен в Основном законе, поскольку для него будут привлекаться кредиты, в то время как правило долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше, чем в него поступает, остается в конституции. Для внесения поправки в Основной закон требуется большинство в две трети голосов в бундестаге (парламенте ФРГ) и бундесрате (палате представителей федеральных земель), которое правящая коалиция не могла получить в одиночку без участия оппозиции.