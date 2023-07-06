В ФРГ задержаны семь подозреваемых в поддержке "Исламского государства"

В Германии задержаны гражданин Туркменистана, пять граждан Таджикистана и гражданин Кыргызстана по подозрению в создании исламистской террористической группы. Кроме того, указанные лица обвиняются в поддержке иностранной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщил в четверг, 6 июля, генеральный прокурор при Верховном суде (ВС) ФРГ Петер Франк.

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Операция проводилась на основании ордеров, выданных следственным судьей ВС, при участии сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и подразделения в земле Северный Рейн — Вестфалия. Правоохранительные органы в ФРГ действовали в тесной координации с коллегами из Нидерландов, где были задержаны еще два подозреваемых.

По данным следствия, семь подозреваемых были давно знакомы друг с другом и придерживались идеологии радикального ислама. Вскоре после начала войны в Украине они почти одновременно выехали оттуда в Германию и в конце июня 2022 года объединились в террористическую ячейку с целью совершения громких терактов в Германии по образцу организуемых ИГ.

Группа поддерживала контакты с членами регионального ответвления ИГ за границей. Подозреваемые изучали возможное цели для нападения в Германии и пытались приобрести оружие, указали в генпрокуратуре.

По данным генпрокуратуры, часть задержанных собирала деньги для ИГ с апреля 2022 года и неоднократно переводила их за границу.

Подозреваемые 6 и 7 июля предстанут перед следственным судьей ВС, который выпишет ордера на их арест и примет решение об их заключении.

Ранее, в мае, в десяти землях ФРГ были проведены обыски на более чем 100 объектах, задержаны семь предполагаемых сборщиков пожертвований "Исламскому государству" в Сирии, почти все из них — граждане Германии.