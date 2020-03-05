В Гааге расследуют военные преступления в Афганистане, несмотря на протесты США

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге постановил продолжить расследование предполагаемых военных преступлений США и других стран в Афганистане.

Суд отменял решение палаты предварительного производства от апреля 2019 года, остановившее следствие.

В США расследование уже привело к санкциям в адрес прокуроров — их лишили виз.

Расследование охватывает действия американских войск, правительства Афганистана и движения Талибан за период с 1 мая 2003 года.

США не являются участником суда и не признают его юрисдикцию в отношении американских граждан. Однако Афганистан — государство-участник суда.

Предварительное следствие обстоятельств конфликта в Афганистане в МУС началось еще в 2006 году.

В опубликованном в 2016 году докладе МУС говорилось, что армия США и агенты ЦРУ могли быть причастны к пыткам и другим военным преступлениям в Афганистане в отношении десятков задержанных в 2003-2014 годах.

Прокурор Фату Бенсуда с 2017 года добивалась открытия формального расследования.

Она также подозревает движение Талибан в массовых убийствах мирных жителей. Афганское правительство подозревается в пытках заключенных.

Международный уголовный суд действует с 2002 года. Он занимается расследованием военных преступлений, актов геноцида и преступлений против человечности.

Россия и США отказались от участия в работе суда.

Обвинения ООН, правозащитников и прессы

В октябре 2019 года Human Rights Watch выпустила доклад, приравнявший действия афганских правительственных сил при поддержке ЦРУ к военным преступлениям.

Правозащитники пришли к выводу, что правительственные войска проводили показательные казни, похищали людей и атаковали больницы.

В Кабуле и Вашингтоне оспорили выводы доклада. В ЦРУ назвали операции под прикрытием, проводившиеся в Афганистане, соответствующими международному праву.

В декабре 2018 года газета New York Times опубликовала расследование о действиях афганских сил при поддержке ЦРУ. По данным изданиям, они не следовали правилам защиты гражданских лиц и могли совершить военные преступления.

Аналогичные выводы содержит доклад ООН от апреля 2019 года.

В ноябре 2019 года вышло расследование программы Би-би-си "Панорама" и газеты Sunday Times, в котором правительство и вооруженные силы Британии обвинялись в сокрытии военных преступлений, совершенных британскими военными в Афганистане и Ираке.

Журналисты провели интервью с 11 британскими детективами, которые утверждали, что нашли доказательства военных преступлений.

Министерство обороны Британии отвергло эти обвинения. Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что правительство изучило все обвинения, которые были подкреплены какими-то доказательствами.

Войска США и их партнеров по коалиции начали операцию в Афганистане в 2001 году, после теракта 11 сентября.

Они свергли правительство талибов, защищавшее Усаму бин Ладена, лидера запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида".

Эта война стала самой долгой в истории США. Сейчас около 13 тыс. американских солдат остаются в Афганистане.

В субботу стало известно, что администрация Трампа договорилась с Талибаном о выводе американских войск. Но уже в среду США нанесли авиаудар по позициям талибов.