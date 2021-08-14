В Гаити произошло второе землетрясение за сутки

Второе за сутки землетрясение произошло в Гаити, его магнитуда составила 5,2. Об этом в субботу сообщает доминиканская газета Listín Diario.
"Второе землетрясение произошло в Гаити, магнитуда - 5,2", - говорится в Twitter издания. Ранее утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Известно по меньшей мере о четырех погибших, двое из которых дети.
#EnImágenes | Alerta de tsunami en las costas de Haití por el terremoto de 7,2 gradoshttps://t.co/ueRRZW4k4F
Crédito: José Flecher#Haití #terremoto #ListínDiario pic.twitter.com/XOiGg3kp0c— LISTINDIARIO (@ListinDiario) August 14, 2021
#Ahora | Segundo sismo en Haití, magnitud 5.2 #Haití #sismo #ListínDiario pic.twitter.com/pdSmLXa8EW— LISTINDIARIO (@ListinDiario) August 14, 2021