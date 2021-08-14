В Гаити произошло второе землетрясение за сутки

Второе за сутки землетрясение произошло в Гаити, его магнитуда составила 5,2. Об этом в субботу сообщает доминиканская газета Listín Diario.

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"Второе землетрясение произошло в Гаити, магнитуда - 5,2", - говорится в Twitter издания. Ранее утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Известно по меньшей мере о четырех погибших, двое из которых дети.



